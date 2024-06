Bizar: het bulkt in Noord-Holland van huizen die op Ronald Koeman lijken

Er is genoeg aanbod in Nederland. "Ik kom ze heel veel tegen, door heel Nederland. In Hoorn staat er één aan de Koepoortsweg bijvoorbeeld, maar er staan ook meerdere in Zwaag. In Drachten ben ik echt een goudmijn tegengekomen. Daar heb ik er zeker vijftig gefotografeerd." Nieuwe Koeman-huizen lijken niet meer gebouwd te worden, vertelt Jaap: "Ik denk dat ze vooral veel in de jaren zestig zijn gebouwd. Dit soort huizen zijn heel degelijk gebouwd, en net als Ronald Koeman gaan ze dus voorlopig ook niet meer weg. Hoe ouder Koeman wordt hoe meer hij op de huizen gaat lijken."