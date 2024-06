Vluchtelingen niet blij met nieuwe noodopvang Opmeer

Vorig jaar trokken het Rode Kruis, vrijwilligersorganisatie Dokters van de Wereld en expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos al aan de bel over de noodopvanglocaties in Nederland. Asielzoekers zouden hier niet de zorg krijgen waar ze recht op hebben. De slechte hygiëne, het gebrek aan privacy, de beperkte toegang tot zorg en het uitzichtloze verblijf hebben een negatieve invloed op zowel de mentale als fysieke gezondheid van de bewoners.

Wennen

Volgens Heleen Slob van het COA zijn er bij het opstarten van een nieuwe noodopvang altijd 'strubbelingen'. Ze erkent dat de faciliteit in Wervershoof anders was dan die in Opmeer. "Dat paviljoen was de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het COA heeft de verantwoordelijkheid in Opmeer. Deze noodopvang is van hetzelfde type als we in heel Nederland plaatsen en voldoet aan een plan van eisen."

Tot afgelopen mei werd de opvang van deze 225 asielzoekers geregeld door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Verschillende gemeenten, waaronder Enkhuizen, Avenhorn en Wervershoof hebben de afgelopen twee jaar de groep opgevangen. Sinds deze week heeft het COA de opvang overgenomen met een locatie in Opmeer.

Daarnaast benadrukt Slob dat bewoners altijd even moeten wennen op een nieuwe plek. "Deze mensen zijn al heel vaak verhuisd en verliezen nu opnieuw de regie over hun leven. Pas na vier à zes weken zullen zij een beetje landen op de nieuwe locatie."

Burgemeester

Assen, Woerden, Ter Apel, Wervershoof en Opmeer, somt een van de bewoners op. In een klein jaar heeft ze met haar drie kinderen verschillende opvanglocaties gezien. “In Wervershoof kwam de burgemeester soms langs. Op de laatste dag kwam hij ook afscheid nemen. We voelden ons welkom. Hier vraag ik me af: willen de mensen ons hier wel?”