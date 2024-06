Noodplan Co-Med van kracht: patiënten Breezand naar online huisartsenpost

Zorgverzekeraar CZ heeft namens alle verzekeraars een website opgezet waar per Co-Med-praktijk te lezen is waar de patiënten nu terechtkunnen, voor Anna Paulowna/Breezand is dat dus Arene. Hij benadrukt wel dat het om tijdelijke oplossingen gaat. "Door zorgverzekeraars wordt momenteel gewerkt aan een structurele oplossing voor alle patiënten die ingeschreven staan bij een praktijk van Co-Med. Verzekerden worden hierover dan ook per brief geïnformeerd."

HKN-huisartsen

"Bij Arene werkt het zo dat je een app downloadt en via die app jouw zorgvraag stelt", vertelt woordvoerder Celine van de Haterd van VGZ. "Arene neemt vervolgens contact op. Als je een fysieke afspraak met een huisarts nodig hebt, roosteren zij een huisarts in. Dat gaat dan om een huisarts van de Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland, dus uit de regio. Het is niet de bedoeling dat mensen die huisartsen zelf gaan bellen, omdat de belasting op hen al heel hoog is. Het moet echt eerst via Arene. Daarnaast werken we aan een langetermijnoplossing."

Opgelucht

De 46-jarige Marije (46), die patiënt is bij Co-Med en vorige maand haar negatieve ervaringen met de praktijk deelde met NH, zegt blij te zijn met het nieuws. "Het is fijn om te merken dat het zin heeft om aan de bel te trekken. En heel positief dat er een achterliggend plan is, dat je niet aan je lot wordt overgelaten. Want Co-Med deed dat de laatste tijd natuurlijk al."

De huisartsenpraktijk in Breezand is ondertussen nog 'gewoon' open, zag NH-verslaggever Jurgen van den Bos vanmiddag. De baliemedewerkster gaf, vragend en met de handen in de lucht, aan nog van niets te weten. Ze zegt voorlopig door te gaan zolang het kan.

Overigens kunnen patiënten nog wel naar een Co-Med-praktijk gaan als ze willen, en mits er een huisarts beschikbaar is. Voor hoe lang dat gaat zijn, is niet bekend. De zorgverzekeraars geven aan regelmatig naar alle praktijken te bellen om te horen of er bezetting is.

Ultimatum

De zorgverzekeraars stelden Co-Med deze week voor een ultimatum, maar het gekregen antwoord stelde ze niet gerust. Gisteren stelden ze officieel de huisartsenketen in gebreke, en vandaag is de volgende stap genomen en zijn dus per direct alle contracten opgeschort.

Begin deze maand werd een faillissement van Co-Med op het laatste moment nog afgewend. Andere schuldeisers vroegen deze week opnieuw bij de rechter om een faillissement. Die faillissementszaak zou nog voor de zomervakantie moeten dienen.