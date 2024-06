Strandgangers opgelet: dit weekend zijn er megavliegers te bewonderen bij Callantsoog

Voor de vijfde keer wordt het vliegerfestival georganiseerd. Vorig jaar ging het niet door: het weer was goed, maar omdat het strand werd opgespoten was besloten het af te gelasten. Dit jaar zijn er wel weer grote vliegers te zien op het strand. Over het kilometer lange strand, van strandpaviljoen de Stern tot aan strandpaviljoen Zilte Zucht, zijn vliegers te bewonderen.

Er doen nu meer mensen mee dan eerder, zegt organisator Marc Bregman: "We verwachten dat dit jaar zo'n 80 man hun vliegers gaan oplaten. Normaal komen er een stuk of 50 mensen op af. En veel van de mensen die zich hebben aangemeld, hebben het nog nooit gedaan."

Windkracht

Maar er zitten ook mensen bij dit het beroepsmatig doen, of die uit het buitenland komen. "Het is echt een kijkfestival. En er is heel goed weer verwacht. Dat er een zonnetje komt, is mooi, maar voor ons telt vooral de wind. In 2022 hadden we de pech dat op één dag de wind helemaal wegviel, maar nu ziet het er goed uit. Met windkracht 3/4 is de wind perfect."

