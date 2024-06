Hilversum verlengt cameratoezicht rond woning 'haatvlogger'

Volgens burgemeester Van den Top is de onrust in de buurt nog steeds aanwezig, ondanks het feit dat er sinds het plaatsten van de camera's geen incidenten meer zijn geweest. "Deze onrust werd aangewakkerd door de explosie, maar wordt mede veroorzaakt door uitlatingen op sociale media, en de gevoelens van onveiligheid onder buurtbewoners die deze uitlatingen met zich meebrengen", stelt Van den Top.

'Stoute zusjes' filmen

Met 'uitlatingen op sociale media' refereert de burgemeester naar meerdere controversiële uitspraken die de omstreden vlogger regelmatig doet. Het meest recente voorbeeld hiervan vond half juni plaats. Toen riep Ouaali namelijk zijn volgers op om 'stoute zusjes' te filmen op het Amsterdamse Layluna festival. Hij bedoelde hiermee moslima's die in zijn ogen fout bezig zijn door naar dit festival te gaan. Tijdens het festival zouden er inderdaad vrouwen ongewenst zijn gefilmd. De organisator heeft aangifte tegen de vlogger gedaan.

Of deze uitspraak de reden is dat het cameratoezicht is verlengd zegt de gemeente niet. "De hele situatie rondom de betrokkene heeft bijgedragen in ons besluit om het tijdelijk cameratoezicht te verlengen", zo luidt het antwoord op de vraag van NH.

Explosie en rechtszaak

Youness Ouaali werd begin mei opgeschrikt door een explosie bij zijn appartement aan de De Kupstraat. De politie gaat ervan uit dat de Hilversummer het doelwit was van de explosie. Vanwege zijn vlogs en zijn veroordeling in een zedenzaak is de vlogger een omstreden figuur.

Een paar dagen na de klap besloot de burgemeester om zijn huis te sluiten. "Een noodzakelijke stap om het gevoel van rust en veiligheid in de buurt te herstellen", zo stelde de burgemeester.

De Hilversummer was het daar niet mee eens en besloot naar de rechter te stappen om toch terug zijn huis in te kunnen. De zaak werd 21 mei behandeld. Maar de rechter stelde de gemeente in het gelijk en Ouaali mocht nog niet naar huis.

Eind mei wordt duidelijk dat de sluiting niet wordt verlengd en Ouaali weer terug naar huis kan. Wel wordt er zogenoemd flexibel cameratoezicht in de buurt geplaatst en wordt er extra gesurveilleerd door de politie. Sindsdien zijn er geen incidenten meer voorgekomen.