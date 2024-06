Geredde schapen illegale slachterij vol trauma's: "Je zag hun doodsangst"

Eerder deze week werd een illegale schapenslachterij opgerold door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). De dieren werden op de eerste dag van het Offerfeest ontdekt. Voor 13 schapen kwam de hulp te laat. De andere 35 schapen die nog leefden zijn naar een veilig onderkomen gebracht. Het Comité Dierennoodhulp heeft de dieren verdeeld over vier opvanglocaties. Hier kunnen de schapen verblijven tot er een permanent thuis voor ze gevonden is. Een van de opvanglocaties is Stichting Dimarte in Raerd, daar verblijven momenteel tien schapen.

Met acht van de tien schapen gaat het redelijk goed. Ze zijn wel gestrest, maar verkeren niet in levensgevaar. Twee dieren zijn er minder goed aan toe. Verzorgster Hester Bouwman maakt zich ernstig zorgen over schaapje Hoop. "Dit schaap was al erg verwaarloosd, die heeft dus dubbel pech." Schaap Hoop heeft een ernstige wormeninfectie, veel te lange hoefjes en bleke slijmvliezen, dat duidt volgens Bouwman op bloedarmoede. "Het was echt erop of eronder, maar we denken dat het kantelpunt is bereikt. We zijn voorzichtig positief."

