Hilversums zwembad ontruimd: zorgen om zwemlessen, uitbater verwacht snelle terugkeer

Geul hoopt dat de ouders die zwemles hadden bij De Winter zich nu aanmelden op zijn nieuwe website voor het zwembad. "Wij hebben hun gegevens niet. Dus zo hopen we met ze in contact te komen." Ook bij het zwembad zelf zijn posters opgehangen om ouders te bereiken.

Snelle terugkeer in het pand

Het overnemen van de zwemlessen is voor zwembaduitbater De Winter niet aan de orde. In een brief aan de ouders schrijft hij dat zij zich geen zorgen hoeven maken en de zwemlessen gewoon nog doorgaan. Deze gaan nu tijdelijk in zwembad Rebelsport in Huizen plaatsvinden. Voor andere zwemactiviteiten is geen alternatief, die gaan nu niet door.

Dat is volgens hem wel maar van korte duur. "Wij hebben een hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. Onze verwachting is dat na die uitspraak het vonnis vernietigd wordt. Waarna we snel terug kunnen keren op het oude adres", vertelt de juridisch adviseur Randolph Brion, die spreekt namens De Winter.

Brion verwacht dat in het hoger beroep gaat blijken dat er geen sprake is van een huurachterstand. "En als dat wel zo zou blijken, dan is dat bedrag zo klein dat het geen ontruiming rechtvaardigt", zegt hij.

Wanneer het hoger beroep precies behandeld gaat worden is nog niet bekend. Maar Brion verwacht dat het hoger beroep met spoed behandeld zal worden.

Marc de Boer van administratiekantoor Fides - de eigenaar van het zwembadpand - is om een reactie gevraagd. Hij heeft nog niet gereageerd.