Ex-marinier Adrie laat met monstertocht zien dat roeien helpt bij strijd tegen verslaving

Geestelijk vader van deze tocht is Adrie Sluimer. Hij is ex-marinier en kind aan huis in de marinestad en op de marinierskazerne op Texel. Hij weet als geen ander wat een verslaving kan betekenen. "Ik ben nu wel heel trots. Ik heb het zelf mogen ervaren in mijn eigen herstel. Toen ik vier jaar clean was, ben ik ook gaan roeien. En ik merkte dat mijn fundament weer veel sterker werd."

De tocht van Den Helder naar Rotterdam, Strijd om Herstel genoemd, kan meteen een record opleveren. Het is de bedoeling dat de teams, die elkaar steeds afwisselen, in 24 uur tijd de Maasstad bereiken. Eén van de deelnemers is Marlon. "Ik ben nu een jaar clean. Ik ben een jaar geleden gestopt met alcohol drinken. Het roeien helpt echt goed. Geestelijk en lichamelijk, je bent in teamverband bezig. Dat werkt heel goed."

Ervaring

Sluimer werkt nu als ervaringswerker bij Parnassia, een GGZ-instelling die helpt bij verslavingsproblematiek. Hij komt over de vloer bij de marine om de vaak nog jonge studenten te vertellen over de mogelijke gevaren, wanneer je lang van huis bent. Eenmaal aan wal in een ver land liggen er namelijk allerlei verleidingen op de loer. De marine werkt daarom mee aan de Strijd om Herstel met drie sloepen vol adelborsten.

