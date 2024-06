Het is gelukt: Pieters planken van Het Jonge Schaap succesvol naar z'n achtertuin

Molenaar Tim Doeves van houtzaagmolen Het Jonge Schaap was bereid het zaagwerk voor z'n rekening te nemen. Daarna hebben de planken een half jaar moeten drogen. "Laatst hebben we ze gemeten en nu waren ze klaar om opgehaald te worden", zegt Tim. Hij is er ook wel blij mee: "We hebben ook een beetje doorgang in de loods hebben, we hebben de ruimte nodig om te kunnen drogen."

"En nu is het zagen geblazen voor Pieter", zegt Sjoerd grinnikend op de terugweg vanuit de auto. Of hij nog een weekendje komt helpen? "Neuh, het was zijn idee toch? Ik wens 'm veel succes!"