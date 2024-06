Buurvrouw zag schietpartij Hoorn voor haar ogen gebeuren: "Hij was in paniek, lijkwit en schreeuwde"

Op een bankje voor haar woning met een kopje thee vertelt ze rustig haar verhaal. Rond half tien 's avonds ging ze nog even het oud papier weggooien toen ze hard geschreeuw hoorde. Eén van de mannen schreeuwde naar haar dat er op hem geschoten was. Een situatie waarbij je normaal gesproken snel je huis invlucht, maar dat deed ze niet. In eerste instantie vond de buurtbewoonster het maar een ongeloofwaardig verhaal.

"Ik dacht dat hij dronken was of drugs op had want ik zag geen pistool en had ook geen schoten gehoord en de man was ook niet gewond. Hij zag wel lijkwit en was in paniek en bleef maar schreeuwen: 'Hij heeft op me geschoten'", zegt ze daarover.

De vermoedelijke dader stond volgens de vrouw aan de overkant van de weg maar een beetje te staan. "De man, een lul van een vent, had een hondenriem in zijn hand waar geen hond aanzat. Ik vroeg hem waar zijn hond was, die was volgens hem weg en dat was de schuld van de man waar hij ruzie mee had. Het was een heel vreemd gezicht."

