Gemeente huurt bedrijf om muskuseenden te vangen: Cors Ducktopia buitenspel

De huidige overlast is het gevolg van het sluiten van Ducktopia, de opvang van muskuseenden. Dat moest eerder dit jaar dicht na klachten van omwonenden over stank- en rattenoverlast. Een zoektocht na een nieuwe locatie heeft tot nu toe nog geen resultaat opgeleverd.

"Toen ik jaren geleden met Ducktopia begon", zegt Cor, "kon ik zo van de gemeente een stukje grond krijgen. Nu zijn er zoveel regels en eisen bijgekomen, dat het bijna onmogelijk is daar aan te voldoen. We moeten nu eerst als stichting een extern bureau inhuren dat onderzoekt wat er kan. Het kost allemaal handenvol geld. Dat hebben we niet."

Moeilijke gevallen

Ducktopia is nu zo goed als leeg en de eenden die daar verbleven zijn naar plekken in het oosten van het land gebracht. De groepen muskuseenden die op verschillende plekken in Oostzaan leven, wist Cor jarenlang in de hand te houden.

Met voer verleidde hij ze naar plekken waar ze geen overlast gaven en de 'moeilijke' gevallen kregen onderdak in Ducktopia. "Dat was een succes", vertelt Cor, "het werkte zo goed dat ik binnen één jaar het probleem had opgelost."

Cor erkent dat het de laatste tijd niet meer goed beheersbaar was op Ducktopia, maar de sluiting kwam toch rauw op zijn dak. Hij mocht ook niet langer meer de muskuseenden voeren. Dat deed hij jarenlang van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Daardoor is het volgens Cor nu weer uit de hand gelopen. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt de overlast. "Er wordt een bedrijf ingehuurd om de eenden te vervangen en te verplaatsen."

Omgekeerde wereld

Cor zegt onaangenaam verrast te zijn door het inhuren van een gespecialiseerd bedrijf. "Ze hadden het eerst aan mij moeten vragen en dat ik dan daarbij hulp zou krijgen. Want ik kan ze niet in mijn eentje vangen. Nu zeggen ze van: 'Cor, we hebben een bedrijf ingehuurd en jij kunt ze misschien helpen met advies. Daar pas ik voor. Dat is de omgekeerde wereld."

Volgens de woordvoerder van de gemeente zijn de plannen uitvoerig doorgesproken met Cor en leden van de stichting. "Zij en ook Cor waren bij dit gesprek aanwezig en waren akkoord." Over een nieuwe locatie voor Ducktopia wordt nog gesproken, ook met de stichting. "Dat is niet zo makkelijk te vinden."