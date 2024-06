Blaricum moet creatief zijn om woningbouwlocaties te vinden

Vooral de strook tussen de Burgemeester Le Coultredreef, Slotweg en Randweg-Oost vindt een deel van de Blaricumse politiek interessant om eens verder te bekijken. Het gemeentebestuur heeft zelf voorgesteld om deze locatie te laten voor wat het is, maar de raadsleden zien daar toch wat mogelijkheden.

Bouwen in 'bijzonder provinciaal landschap' is eigenlijk een no go, maar het is de provincie Noord-Holland zelf die de deur hiervoor op een kier heeft gezet. Juist vanwege de woningnood zou de komst van nieuwe woningen aan de randen van de gemeente in zulke gebieden toch mogelijk moeten zijn. Het is een discussie die ze bijvoorbeeld in Wijdemeren nu ook al even voeren.

'Out of the box' denken

Dat argument triggerde een deel van de raadsleden. Zeker ook omdat wethouder Anne Marie Kennis van wonen aangaf bereid is met de betrokken boeren om de tafel te willen gaan zitten om te kijken wat hier eventueel mogelijk is, mits de gemeenteraad deze locatie daadwerkelijk verder onderzocht wil hebben.

Net zoals in veel gemeenten is de ruimte ook in Blaricum schaars en daarom klonk ook een aantal keer dat de politieke partijen 'out of the box' moeten durven denken, zoals een derde verdieping op de Wingerd. De locatie van de gemeentewerf in de Bijvanck valt in ieder geval af. Dat is wel duidelijk.

Alleen op het voormalige Tergooiziekenhuisterrein kan de gemeente flinke woningmeters maken. Daar zullen naar verwachting 680 nieuwe huizen verrijzen vanaf 2026, maar moet Blaricum dan nog meer doen?