Boenen en kroelen: Alkmaarse kattenopvang zoekt extra handjes

"Als je ze ziet, denk je gelijk: ach", zegt vrijwilliger Sjoerd Dijkstra vertederd. Bij binnenkomst in het kattenasiel in de Alkmaarse wijk 't Rak-Zuid, is de doordringende geur van katten niet te missen. Maar je vergeet dit snel wanneer ze je kopjes geven en om aandacht te vragen, ervaart mediapartner Streekstad Centraal.

Handjes te kort

Sjoerd is dol op katten: "Ik heb er acht thuis." Al zestien jaar is hij vrijwilliger bij Zwerfdier. "Mijn vrouw klaagt weleens, maar je moet toch iets te doen hebben als je gepensioneerd bent", lacht hij. Het liefst neemt hij alle katten mee naar huis. "Je moet je soms echt inhouden, maar gelukkig krijgen veel al snel een huis. Alleen voor de oudere of zieke katten is dat moeilijker."

Ieder jaar komen er duizenden zwerfkatten in het asiel terecht. Ook in Alkmaar zit het vol. "We hebben er nu 89 in de opvang en 60 in ons pension", licht beheerder Denise Meijer toe. En al die katten hebben aandacht en verzorging nodig, en - zeker in de zomervakantie - komen ze handjes te kort. "We hebben zo'n 120 vrijwilligers, maar zelfs dat zijn er niet genoeg."

