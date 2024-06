Volop actie voor behoud rechtstreekse Huizer buslijn naar Utrecht

De bus wordt nu veel gebruikt door forenzen en studenten en is een directe verbinding met Utrecht Science Park. Als de bus verdwijnt levert dat reizigers een extra reistijd van twintig minuten, twee keer overstappen én hogere reiskosten op.

Goede busverbindingen zijn in Huizen en Blaricum belangrijk, omdat er geen treinverbinding in de buurt is.

Veel steun voor behoud bus

Eerder spraken de gemeenteraden van Huizen en Blaricum zich al unaniem uit voor behoud voor de buslijn, anderhalve week geleden nam ook Provinciale Staten een voorstel aan dat oproept om vervoerder Transdev er toe aan te zetten de bus toch te behouden.

Ook de Noord-Hollandse reizigersadviesraad voor het openbaar vervoer dringt er bij de vervoer op aan de buslijn niet te schrappen. Met al die steun voor de bus moet het wel heel raar lopen wil de bus niet behouden blijven, maar honderd procent zeker is dat nog niet.

Ondertussen is een betrokken Huizer een petitie gestart voor behoud van de buslijn. Die is in een paar dagen tijd ruim honderd keer getekend.