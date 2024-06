Arbeidsmigranten naar Wognum en Wervershoof: groen licht voor 600 slaapplekken

Daarmee zijn andere vier andere beoogde locaties afgevallen. Het ging om gebieden in Benningbroek, Hauwert, Wervershoof en Wognum. Het gaat in Medemblik al lange tijd over het onderbrengen van arbeidsmigranten, die niet meer weg te denken zijn. Duizenden buitenlandse werknemers uit voornamelijk Oost-Europa komen jaarlijks naar West-Friesland voor seizoenswerk. De groep vormt inmiddels een onmisbare schakel in de lokale economie. "We hebben ze keihard nodig", aldus CDA'er Els van den Bosch in eerder debat over dit onderwerp.

Het onderbrengen van arbeidsmigranten in woningen in de dorpskernen van Medemblik werd eerder door de gemeenteraad als onwenselijk bestempeld, vanwege de krapte op de woningmarkt. Daarbij wonen zij nu vaak op plekken die niet geschikt, daarvoor bestemd of veilig zijn. Volgens de gemeente worden er zo'n 500 tot 600 woningen illegaal bewoond, waarin duizenden arbeidsmigranten verblijven. De gemeente vermoedt zelfs dat dat aantal ‘veel hoger ligt’.

'Huizen vrij voor jongeren'

Met de komst van deze twee locaties in Wognum en Wervershoof hoopt de gemeente woningen vrij te spelen voor woningzoekenden. "Zo komen er bijvoorbeeld huizen vrij voor jongeren of een jong gezin. Het bevordert de doorstroom", zegt Dieter Venema van Hart voor Medemblik. Co Vlaar van D66 vult hem aan: "Het is de bedoeling dat de arbeidsmigranten die de huizen in de dorpskernen nu bezet houden, voorrang krijgen als de locaties worden geopend. Op die manier komen er huizen vrij voor woningenzoekenden uit de eigen gemeente."

Wel wijzen de raadsfracties naar de andere gemeenten in West-Friesland om ook hun verantwoordelijk te nemen.