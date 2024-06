Kapotte lift parkeergarage De Kamp wordt na half jaar eindelijk gerepareerd

"Op dit moment is er een monteur aan de slag", vertelt een medewerker van De Dakkas aan de telefoon. "We hebben veel overlast gehad van de kapotte lift. Mensen die met een kinderwagen kwamen, moesten we helpen om naar boven te komen. En mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten konden hier al helemaal niet meer komen."

Raadsvragen

Raadslid Ziggy Klazes van GroenLinks in Haarlem stelde raadsvragen over de kapotte lift. Die worden donderdagavond behandeld. Het blijkt toeval dat donderdagochtend de liftmonteur aan de slag ging. Klazes vertelt dat de afspraak met de liftmonteur al is gemaakt, voordat de raadsvragen waren ingediend.

Bij De Dakkas hopen ze dat de lift uiterlijk komend weekend weer werkt. Net op tijd voor een warme periode aanbreekt met echt terrassenweer.