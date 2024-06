Dirk Kuijt haalt FC Volendam-verdediger Brian Plat naar België

Het afgelopen seizoen speelde Plat in totaal 27 duels in de eredivisie bij FC Volendam. De centrale verdediger, die ook als back kan spelen, heeft de jeugdopleiding van Volendam doorlopen en debuteerde in 2019 in het betaald voetbal. "Ik voelde dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging, daarom was Beerschot een logische keuze."

"Het is voor het eerst dat ik voor een andere ploeg uitkom dan voor Volendam, dus dat zal wel even wennen zijn", zegt Plat op de clubwebsite. "Maar ik kan gewoon Nederlands blijven praten, dus dat is qua integratie wel een stuk makkelijker. Ik ben geen typisch Nederlandse verdediger. Natuurlijk wil ik graag voetballen, maar ik moet het vooral hebben van mijn duelkracht."

Plat was bij FC Volendam in het bezit van een aflopend contract dat niet werd verlengd. Het afgelopen seizoen degradeerde Plat met Het Nieuwe Oranje naar de eerste divisie. Veel spelers vertrekken daardoor uit het vissersdorp.