Zomer in zicht, na regen week met hoge temperaturen

Vandaag moeten we ons adem nog even inhouden. Volgens NH-weerman Jan Visser krijgen we te maken met wat bewolking of sluierbewolking. Die wolken zijn aan de dikke kant, waardoor de zon niet altijd de kans krijgt. In de loop van de dag is er meer zon en het blijft droog.

De temperatuur blijft vandaag steken op 18 tot 19 graden, maar wanneer het zonnetje weldoorbreekt, kan het zo'n 20 graden worden. De wind waait zwakt tot matig uit het oosten tot noordoosten. "Goed weer dus", besluit Visser.

Tikkie koeler

Vannacht neemt de kans op buien toe en deze kunnen vergezeld worden door onweer. Vooral in de ochtend kan het regenen. In de loop van de middag wordt het weer droog en komt de zon tevoorschijn.

Het wordt een tikkie koeler dan vandaag met temperaturen van 17 graden aan kust en 19 graden boven land. Net als vandaag kan het 20 graden worden wanneer de zon doorbreekt. Er waait een zwakke tot matige noodwestenwind.

Zomerse taferelen

Zaterdag kan er plaatselijk regen vallen, maar dat is volgens de weerman niet veel. Er waait een matige zuidwestenwind.

Zondag wordt dé dag om de zomer te vieren. Het wordt droog en zonnig en met 23 graden heerlijk terrassenweer. De dagen erna lopen de temperaturen op en lijkt de zomer officieel. Van maandag tot en met woensdag wordt het 25 graden en hoger.