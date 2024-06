Man op heterdaad betrapt voor poging tot brandstichting bij woning in Amsterdam-Noord

Rond 01.00 uur kreeg de politie informatie van een man die rond de woning in Amsterdam-Noord voorbereidingen trof tot het stichten van brand. Toen agenten bij de Elzenhagensingel aankwamen, zagen ze dat dit inderdaad het geval was en hielden zij de verdachte aan.

In maart, april en juni vonden er verschillende geweldsincidenten bij diezelfde woning plaats. Burgemeester Halsema besloot daarom op 7 juni de woning voor drie maanden te sluiten. Niet veel later werd de verdachte aangehouden. Op het adres staan twee volwassen ingeschreven, maar uit onderzoek van de politie blijkt dat de woning feitelijk onbewoond is.

"De hoofdhuurder heeft verklaard dat hij en zijn medebewoner nog niet in de woning hebben kunnen verblijven wegens zijn persoonlijke omstandigheden en de incidenten en daarom elders verblijven", viel in het sluitingsbevel te lezen.

Brandstichtingen en explosie

Op 6 juni kreeg de politie even na 01.00 uur een melding van een explosie bij de woning. "Op locatie bleek dat er geen aanwijzingen van een explosie waren. Maar dat er vermoedelijk brand is gesticht door het ontbranden van een vloeistof", liet de burgemeester in het sluitingsbevel weten.

In maart waren er zeker drie incidenten bij de woning die te maken hadden met (een poging tot) brandstichting. De brandstichtingen en pogingen daartoe hadden een grote impact op de buurt. Een groot gedeelte van de buurtbewoners gaf aan zich niet meer veilig te voelen.

De recherche onderzoekt of de 42-jarige ook hiermee in verband kan worden gebracht. "Inmiddels heeft de raadkamer van de rechtbank beslist dat de verdachte in elk 90 dagen vast blijft zitten", aldus de politie.