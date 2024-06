Stagebedrijf MOOS Productiehuis in Hilversum moet stoppen; te weinig leerlingen

Student, Camera, Actie! staat nu nog op de site van MOOS Productiehuis. Maar na volgende week zal het stil worden in het voormalige onderkomen van de H&M aan de Gooische Brink. Dit is de plek waar eind volgend jaar de bibliotheek zal komen. Tot die tijd is het pand tijdelijk opgevuld met instellingen en een museum over 600 jaar Hilversum. Een deel van de die instellingen krijgt na de verbouw ook een plekje in de bieb. Ook daar zal het stagebedrijf van het ROC niet meer bij zijn.

Overbodig

Vorige week is er een gesprek geweest met de directie van het ROC Amsterdam, de eigenaar van MOOS. De medewerkers hebben toen te horen gekregen dat de stekker eruit gaat op de Gooische Brink. Het ROC laat weten dat het leerbedrijf een oplossing was voor de stageproblemen tijdens de coronacrisis. Nu kunnen stagiaires weer terecht bij echte bedrijven. Er is daar zelfs een tekort. MOOS is daardoor overbodig geworden.

Els Brons, directeur van de Hilversumse bibliotheek, laat in een eerste reactie weten het erg jammer te vinden dat het stagebedrijf vertrekt. Het was de bedoeling dat de leerlingen met hun bedrijvigheid ook naar de nieuwe bieb zouden komen volgend jaar. "We hebben altijd goed samengewerkt", zegt Brons. "De leerlingen maakten altijd leuke filmpjes voor ons en vorig jaar maakten ze een mooie talkshow."