Baas boven baas: Haarlemmermeer verwacht stijging afvalheffing van 25 euro door lachgas

De gemeente Haarlemmermeer is door die extra stap twee keer zoveel kwijt. "De kosten van de restafvalverwerking gaan van één miljoen euro naar twee miljoen euro over de hele gemeente."

Ook zonder de problemen met de inzameling van lachgascilinders zijn veel gemeenten geneigd om de afvalstoffenheffing jaarlijks (iets) te verhogen. Zo steeg de afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden in Haarlemmermeer dit jaar met 12 procent (391 euro in 2023 vs. 445 euro in 2024).

Toch is nog niet bekend of er bovenop de 25 à 30 euro nóg een verhoging zal komen, benadrukt de woordvoerder. "Dat wordt nog berekend. Er zitten ook inkomsten in die berekening, omdat het afval door betere scheiding meer grondstoffen oplevert."