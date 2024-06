Achter de lach van Mohammed schuilt 18 jaar heimwee naar Burundi

In het Afrikaanse Burundi heerst een voortdurende spanning tussen de twee stammen die in het land wonen: de Hutu's en de Tutsi's. Soms laait de spanning op tot een oorlog, zoals in de jaren 90 van de vorige eeuw. De oorlog duurt inmiddels al meer dan twintig jaar en Mohammed, een Hutu, is zijn leven in het door Tutsi's gedomineerde land niet zeker.

Mohammed vlucht en belandt in Haarlem. Hier leidt hij een rustig bestaan en verdient een inkomen door het Straatjournaal te verkopen. Mede-Haarlemmer Hakim kent de verkoper al vijftien jaar en loopt een dag met hem mee.

Beste plekjes

Het jarenlange verkopen van kranten heeft Mohammed een neus gegeven voor de beste plekjes. Jarenlang was dat voor de ingang van de V&D, tot die winkel ophield te bestaan. Nu staat hij onder andere voor de HEMA.

Met een vriendelijke glimlach biedt hij de mensen zijn krant aan, maar die houding krijgt hij niet van iedereen terug. Veel mensen lopen hem zwijgend voorbij of raken geërgerd. Toch blijft hij lachen. "Mijn mama heeft me geleerd dat een lach belangrijk is. Thuis, in de avond, is het tijd voor bidden en verdriet."

Te gevaarlijk

En verdriet, dat heeft Mohammed genoeg. Hij mist z'n familie, het weer en het eten uit zijn vaderland. Toch zal hij nooit meer teruggaan naar Burundi, dat vindt hij te gevaarlijk. De grote droom die hij nu heeft is taxichauffeur worden. Totdat hij die droom verwezenlijkt heeft, zullen we hem nog vaak tegenkomen in de straten van Haarlem; vriendelijk lachend zijn kranten aanbiedend.