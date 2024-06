Niet één, maar twee bultruggen voor de Noord-Hollandse kust

Van den Berg heeft zijn camera meestal op vogels gericht. Hij houdt al zijn waarnemingen nauwkeurig bij op waarneming.nl. De bioloog zit in een speciale whatsappgroep voor spotters: "We appen elkaar als er iets leuks te zien is." Toen hij gehoor kreeg van een mogelijke walvis voor de kust, wist hij niet hoe snel hij naar Zandvoort moest komen. "Er kwamen maar liefst drie verschillende berichten binnen over de bultrug." Gelukkig was van den Berg al in de buurt, hij woont namelijk in Santpoort.

Telescoop

Het dier zwom op zo'n twintig kilometer afstand, vlak voor het windmolenpark. "Af en toe zie je een soort fonteintje in de zee wanneer ze water uit hun spuitgat spuiten." Lastig spotten dus: "De een stond met een telescoop, de ander met een verrekijker. Zelf had ik een gestabiliseerde verrekijker in de hand." Een volwassen bultrug kan tot zestien meter lang worden en weegt zo'n 30.000 kilo. "Het is een enorm beest, maar het grootste deel blijft onder water."