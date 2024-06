Wielrenster Riejanne Markus prolongeert Nederlandse titel tijdrijden

Met de eerste prijs tijdrijden prolongeert Markus haar titel. Vorig jaar flikte de inwoonster uit De Zwarte Kat (buurtschap in Amstelveen) hetzelfde kunstje in het Gelderse Nunspeet. Dit keer in Steenbergen bleef Markus concurrenten Lieke Nooijen (29 sec) en Demi Vollering (1.12 min) voor.

Deze zondagochtend staat Markus aan de start in Arnhem bij het NK wielrennen op de weg.

Twee weken geleden kreeg Markus nog vervelend nieuws dat ze niet mee mag naar de Olympische Spelen van deze zomer. Bondscoach Loes Gunnewijk heeft gekozen voor Demi Vollering, Ellen van Dijk, Lorena Wiebes en Marianne Vos.