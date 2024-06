Klipperbuurt krijgt opknapbeurt: "Stuk Amsterdam dat aandacht en liefde kan gebruiken"

De Klipperbuurt in het zuidwesten van Banne Zuid is de enige buurt in de Banne Zuid waar de afgelopen jaren geen stedelijke vernieuwing heeft plaatsgevonden. Daarom gaat de gemeente samen met de woningcorporaties Stadgenoot en Rochdale investeren in het verbeteren van de sociale huurwoningen in De Klipperbuurt. Vanaf 2026 zullen deze toekomstbestendig en energiezuiniger worden gemaakt.

Ook zal de openbare ruimte opnieuw worden ingericht en zullen er woningen worden toegevoegd aan de buurt. Zo zal er onder andere een verdieping op de bestaande flats worden gebouwd en worden garageboxen omgebouwd naar woningen. Het verwijderen van de garageboxen moet ervoor zorgen dat het Koopvaardersplantsoen meer bij de woningen wordt betrokken.