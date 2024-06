Onze eigen Pieter Kok wéér een stap verder met zijn ontbijtplank-actie

En dat is niet voor niets. Want, zegt Pieter: "Ik wilde niet zomaar iets doormidden zagen en het snel afmaken. We wilden iets moois maken, met zo min mogelijk uitstoot."

Houtzaagmolen zaagt de beuk

De oude beuk heeft inmiddels al een behoorlijke weg afgelegd. Vijf maanden geleden werd de boom met twee paarden en een Malle Jan, een oud-Hollands vervoersmiddel, naar houtzaagmolen Het Jonge Schaap op de Zaanse Schans gesleept. Hier is de boom op een klimaatneutrale wijze, onder toeziend oog van molenaar Tim Doeves, in zestien planken gezaagd. Daarna moesten de planken vier maanden lang drogen.

Het eindstation is de achtertuin van Pieter. Hier zal hij de grote planken in 250 ontbijtplankjes zagen, schuren en oliën. En hij moet flink doorzagen, want zijn vrouw Esther wil dat het voor 5 juli klaar is. "Zij wil dan in ieder geval dat het netjes is. In mijn ogen is dat een rekbaar begrip maar in haar ogen denk ik niet."