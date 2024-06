"Wij hebben straks de enige rijdende Churchill tank op het Europese vasteland"

Wat de geschiedenis precies is van de tank is niet duidelijk. Hij komt uit 1944 maar of hij ook echt heeft meegevochten is niet bekend. Dit type heeft voor de Britten wel een belangrijke rol gespeeld. "Al 45 minuten na de start van D-Day stonden de eerste Churchill tanks op het strand. Er liepen er vijf vast. Eén daarvan was de Sandling, ze kregen allemaal namen. Later is deze losgetrokken, opnieuw ingezet en was nog betrokken bij de bevrijding van Den Bosch."

In de video hieronder, rond 1 minuut 38, is een Churchill Crocodile in actie te zien tijdens de strijd rond Den Bosch.

