Maurits (17) praat lastig door hersenletsel: "Mensen denken dat ik zwakbegaafd ben"

Door zijn hersenletsel heeft Maurits een slechte motoriek, verwerkt hij waarnemingen trager en hij heeft last van epileptische aanvallen. Door zijn slappe mond-motoriek praat hij anders dan anderen. "Mensen gaan er meteen vanuit dat ik niet helemaal honderd ben", zegt hij.

Een klant van de sportwinkel waar hij werkt, heeft weleens in een review gezegd dat er een geestelijk gehandicapte jongen achter de kassa stond. "Daar lach ik dan om, maar eigenlijk is het niet om te lachen." Liever had hij gehad dat de klant aan hem gevraagd had waarom hij anders praat.

Andere kijk op de wereld

Tijdens het flyeren voor de sponsorloop heeft Maurits zo veel mogelijk zijn persoonlijke verhaal gedeeld. "Mensen begonnen soms te huilen", vertelt hij. "Als ze mijn verhaal horen, gaan ze op een andere manier naar mij én naar de wereld kijken. Ze begrijpen dat hersenletsel iedereen kan overkomen."

"Maurits is van ver gekomen", vertelt zijn moeder Melinda. Hij kreeg als baby van dertien maanden opeens hoge koorts en moest extreem veel overgeven. De huisarts zei dat het maar een griepje was, maar twee dagen later werd Maurits niet meer wakker, stonden zijn ogen raar en gaf hij in het ziekenhuis geen reactie op de infusen en beademing.