Laarders sluiten zich massaal aan bij jaarlijkse Sint Jansprocessie

Sint Jansprocessie

De processie van Sint Jan is een eeuwenoude traditie voor de katholieken uit Laren en omstreken. Eeuwenlang trokken de bewoners voor het feest van Sint Jan de Doper naar het Sint Janskerkhof. In 1580 werd deze katholieke eredienst verboden, maar de katholieke Laarders bleven in het geheim het feest op het kerkhof vieren.

Rond 1800 werd het weer mogelijk om het religieuze feest in het openbaar te vieren. Dus werd in 1806 het broederschap van Sint Jan opgericht, belast met de organisatie van de tocht die steeds meer uitgroeide tot een echte processie.

In 1886, toen Sint Jansdag gelijk viel met Sacramentsdag, is deze gewijzigd in een sacramentsprocessie. Daarmee is dit de oudste sacramentsprocessie van boven de rivieren.