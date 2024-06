Bijen kunnen wel wat extra hulp gebruiken, imker William geeft handige tips

Eerder dit jaar sloegen imkers al alarm vanwege de opkomende Aziatische hoornaar. Dat is slecht nieuws voor de bijen. Een nest verorbert al gauw zo'n elf kilo insecten per jaar. Ook wespen, vlinders en rupsen zijn voor deze exoten een smakelijk hapje.

Het tekort aan bijen en andere bestuivers zorgt ook al voor minder wilde planten in de Nederlandse natuur, blijkt uit een nieuwe studie van Universiteit Leiden, Naturalis en het Nederlands Instituut voor Ecologie.

Adopteer een bij

Imker William Mosch uit Heerhugowaard bevestigt de zorgelijke toekomst voor de bijen. Daarom geeft hij drie tips om de bij te helpen. Wist je bijvoorbeeld dat je bijen kunt adopteren?

"Je kunt fictief honderd bijen adopteren", vertelt William. Dat kan via de website van William en zijn compagnon Koen. "Als je bijen adopteert, komen ze in een bijenkast bij jou in de buurt. En je krijgt bloemenzaad om in je in je eigen tuin te gebruiken. Tot slot krijg je natuurlijk een potje verse honing. En die is een stuk lekkerder dan in de supermarkt."