Buurtbewoners stomverbaasd over tweede explosie Uithoornse woning: "Gebeurt nooit wat"

Een andere buurvrouw kent de bewoners iets beter, maar moet ook gissen naar een mogelijke reden voor de explosies. "Hartstikke lieve mensen, ze doen geen vlieg kwaad. Iets anders dan een privékwestie kan het haast niet zijn, want iets crimineels kan ik me niet voorstellen."

De politie zoekt nog naar verdachten en roept getuigen en omwonenden met camerabeelden op zich te melden. Totdat zij een einde kunnen maken aan de knallen zitten de buurtbewoners in onzekerheid. "Het is allesbehalve fijn als dat zo dicht bij de deur gebeurt", vertelt een van hen. "Maar doodsangsten staan we niet uit, het is vooral voor henzelf verschrikkelijk."

Nog een buur, uit het naastgelegen rijtje huizen, is er minder van onder de indruk: "Ik kom uit Amsterdam, dus ik slaap er niet minder om. Onze dochter schrok wel wakker vannacht, maar die is ook niet snel onder de indruk. En als je dit optelt bij de vuurwerkknallen bij de flats om de hoek zijn we inmiddels wel wat gewend."