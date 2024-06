'Wijkagenten' blijken oplichters: politie waarschuwt voor babbeltruc

Dat oplichters zich voordoen als bankmedewerker om aan geld te komen, is inmiddels een bekende methode van criminelen. Maar de politie waarschuwt, omdat ze het steeds meer zien gebeuren de laatste tijd: "Let op, fraudeurs doen ook alsof ze de wijkagent zijn".

"We zien de laatste tijd in onze eenheid dat steeds meer mensen zich voordoen als politieagent of wijkagent", zegt Joey Brink van politie Noord-Holland in bovenstaande reportage. "Ze bellen mensen op of komen aan de deur bij ze. Ze stellen persoonlijke vragen over hun bankzaken en waardevolle spullen in het huis. Sommige mensen vertrouwden het niet, maar helaas zijn anderen er wel de dupe van geworden."

'Spoofing'

"Ze komen aan je deur door middel van een valse identiteit", zegt Brink. Gegevens van de slachtoffers hebben ze vaak verkregen door een datalek. Als ze je dan bellen, zie je het telefoonnummer van de politie in beeld.

Maar daadwerkelijk gaat het om een ander nummer dat daarachter zit. "Dat trucje noemen wij spoofing. Uiteindelijk komen ze bij je aan de deur met een babbeltruc en nemen ze je spullen afhandig, onder het mom van dat ze die spullen in veiligheid gaan brengen."

Voorkomen beter dan genezen

"De politie vraagt nooit om jouw pincode of bankpas. Geef die ook nooit, maar dan ook nooit, mee", zegt de politie. Mocht er dan toch iemand aan je deur komen die zich voordoet als politiegent, vraag diegene dan om zijn legitimatie. De politie heeft altijd legitimatie bij zich, dus als ze die niet kunnen tonen, doe direct de deur dicht en bel 112 om ons te waarschuwen."