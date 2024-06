Handballer Evert Kooijman kiest voor pikante overstap naar Aalsmeer: "Grote concurrent"

"Ik wil graag in Noord-Holland blijven handballen", laat Evert Kooijman vanaf de Filipijnen weten. De inwoner uit Amsterdam is daar drie weken vakantie aan het vieren, maar wil wel zijn keuze over deze pikante transfer graag toelichten. "Zoveel opties blijven er dan niet over. Aangezien Aalsmeer samen met Volendam de enige ploegen zijn die in de BENE-League spelen."

Niet netjes

Aan het begin van dit kalenderjaar leek het erop dat Kooijman ook volgend seizoen voor Volendam zou handballen. Toch bood de club uit het vissersdorp de 28-jarige cirkelspeler geen nieuwe aanbieding aan. "Ze gaan een nieuwe koers varen en dat is hun goed recht natuurlijk. Alleen vind ik de manier waarop het is gegaan niet echt netjes. In eerste instantie liet de club mij weten door te willen met mij, maar na een seizoen zonder prijzen heeft Marco Woltersom (technisch manager) mij laten weten dat er geen toekomst meer is voor mij."

Tekst loopt verder onder de foto.