Waarom de politie voor een Bilthovense zedenzaak het Noord-Hollandse publiek nodig heeft

De politie gaat via sociale media in Noord-Holland actief op zoek naar de dader. In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 mei weet een man, via het raam, de slaapkamer van een 69-jarige vrouw in de Bilthovense wijk De Leijen binnen te sluipen. Als de vrouw wakker wordt, zit hij gehurkt in haar kamer.

Ze vraagt of de man iets wil, waarop hij antwoordt dat hij wel iets te drinken nodig heeft. Dat krijgt hij en later verdwijnt hij weer. Hij laat in alle haast vermoedelijk zijn zonnebril liggen. Het gaat om een pilotenmontuurtje van het merk Ray Ban, met het serienummer 3457.

