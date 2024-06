Mooi rood is niet lelijk? Heerhugowaard raakt niet uitgepraat over nieuw fietspad

Uit onderzoek blijkt dat Dijk en Waard geen veilige plek is om te fietsen. Voor de fietser maakt de gemeente daarom meer ruimte, met bredere én opvallende fietspaden, meldt mediapartner Streekstad Centraal.

De felle kleur van de fietspaden langs de Diamant en op bedrijventerrein Beveland is dus een bewuste keuze. Niet iedereen in de facebookgroep 'Je bent Heerhugowaarder als' is daar even blij mee.

Overprikkelend onrustig

'Hoe verzinnen ze het? Zo overprikkelend onrustig', reageert iemand. 'Wat een klote kleur, ernaar kijken doet al pijn, laat staan als je eroverheen fietst. Koppijn gegarandeerd aan het einde van het fietspad', vindt een ander.