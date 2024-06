Zijn camera's de oplossing voor sluipverkeer in binnenstad van Hoorn?

Dat het druk is, weet bewoner Hans Beckman van de Italiaanse Zeedijk als geen ander. En dat gaat volgens hem niet om verkeer dat ook echt in het Havenkwartier moet zijn. "Vooral in het weekend is het heel druk", zegt hij tegen onze mediapartner van Hoorn.

Maar ook tijdens de spits op doordeweekse dagen is het een komen en gaan van auto's. Want voor mensen die van de A7 naar bijvoorbeeld de wijk Kersenboogerd of naar bedrijventerrein Hoorn 80 moeten, blijkt het een populaire sluiproute te zijn. Vaak wordt er ook nog eens te hard gereden op de sluiproute, aldus wethouder René Assendelft.

Campers

"We krijgen veel meldingen van bewoners op de Grote Oost of vanaf het Kerkplein", aldus wethouder Assendelft. Hij vertelt daarbij dat navigatiesystemen regelmatig deze route aangeven. "Dat is ook de reden dat je vaak campers door het havengebied ziet rijden. Ook daar willen we kijken hoe we dat kunnen terugdringen."

Een helemaal nieuw fenomeen is het niet, maar een oplossing heeft de gemeente nog niet gevonden. Om het probleem voor eens en altijd op te lossen zijn er camera's opgehangen om de situatie tot in detail in kaart te brengen. "De camera's die zijn opgehangen zijn geen flitscamera's, maar registreren de kentekens van auto's die de Westerdijk op komen rijden", licht de wethouder toe. "Omdat we als gemeente namelijk heel graag willen weten wie er in het havengebied rijdt en het vervolgens ook weer verlaat."

Vervolgstappen

Maar wat is dan de ideale oplossing? Delen afsluiten zou kunnen helpen, maar dat zorgt ook voor problemen voor het bestemmingsverkeer. Een andere oplossing is een camerasysteem dat in België al gebruikt wordt: ANPR. Dit 'zone-camerasysteem' meet hoe snel een voertuig van A naar B rijdt. Aan de hand van deze informatie kan bepaald worden of een automobilist een sluiproute neemt.

Omwonende Hans Beckman vindt een camerasysteem wel een goed idee. "Dat gaat wel helpen en zo leer je het de automobilisten wel af." Maar wethouder René Assendelft wil nog niets beloven. "Opties zijn er voldoende, maar ze zijn eigenlijk nooit haalbaar gebleken. Met de data van de metingen die nu gedaan worden, willen we daar een nieuwe stap in zetten. Na de zomer hopen we hier meer over te kunnen communiceren."