Zien: man steekt auto's in Haarlem in brand

Vooral in en rondom de Haarlemse wijken Molenwijk/Schalkwijk is het de laatste tijd kommer en kwel. De teller staat daar op inmiddels al op 17 uitgebrande auto's.

Op bovenstaande beelden is te zien dat een man komt aanfietsen en geparkeerde auto’s aan de Waddenstraat in Haarlem in brand steekt. Dat gebeurt zondagnacht 16 juni. Ook omliggende auto's raken zwaar beschadigd.

Eenling?

Of deze persoon ook betrokken is bij de andere recente autobranden in Haarlem en omgeving is niet bekend, daar doet de politie nog onderzoek naar. Maar deze man staat in ieder geval op beeld: hij fietst na het aansteken rustig verder.