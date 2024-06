23-jarige Tymen realiseert droom: eigen surfschool in Wijk aan Zee

Tymen Aafjes uit Wijk aan Zee besloot om de surfschool op te richten in zijn tussenjaar. Hij had al een tijdje het idee om te ondernemen. Via via kreeg hij te horen dat kitesurfschool Wijkiki op zoek was naar een ondernemer die een golfsurfschool wilde oprichten.

En zo geschiedde. "Ik had gelijk mijn gegevens gestuurd. Het was een kans die ik niet wilde laten liggen." Het was echt een droom om van zijn passie zijn werk te maken. In Wijk aan Zee was er nog geen surfschool, dus besloot Tymen met beiden handen deze kans te grijpen. "Ik heb vaak gedacht: hoe geweldig zou het zijn om een surfschool op te richten in mijn eigen dorp? Nu is mijn droom werkelijkheid geworden."