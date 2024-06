Hoe een nieuwe gevel huiseigenaren in Nieuw-West een financiële strop oplevert

Ongeduldig, ongevoelig, koud en kil. Bewoners van de Louis Couperusbuurt hebben weinig vleiends te melden over de gemeente inzake hun conflict over de gevels. Een bewoner van de Aart van der Leeuwstraat: "De toon die tegen de bewoners is aangeslagen is echt gênant." "We moesten gelijk de boel veranderen, dat is wat ik de gemeente kwalijk neem", zegt een andere eigenaar even verderop. En een oudere buurvrouw: "Ik ben op geweest van de zenuwen."

Kluswoningen

De ruzie draait om een nieuwe pui, die twintig huishoudens in hun woning hebben laten zetten. Veruit de meeste huizen in de buurt hebben nog een grijze aluminium pui, uit 1981. "Die zijn er ingezet door de wooncorporatie", legt Yvonne Felix uit. Ze woont al tientallen jaren in Slotermeer en kreeg de kans haar huurhuis van die corporatie, Stadgenoot, te kopen.

Nieuwkomers zijn er ook in de Louis Couperusbuurt: jonge starters zien de kluswoningen van vier ton als een buitenkansje. Jeff van Goethem en zijn vriendin slenterden tijdens de lockdowns door de buurt en zagen het wel zitten. "Bij aankoop kregen we een emmertje met een rolmaat en schroeven."