Vastgelopen attractie Speelpark Oud Valkeveen was net nieuw, park doet extra controle

In de attractie zaten vijf kinderen en één ouder zo'n acht meter boven de grond op het moment dat hij stopte met werken. "Er was geen paniek en er is niemand gewond geraakt", vertelt een woordvoerder van de brandweer. Een half uur later werd iedereen met een hoogwerker - onder luid applaus van de toeschouwers - bevrijd.

Het was de eerste keer dat er een attractie vastliep in het bijna honderd jaar oude speelpark, vertelt bedrijfsleider Jan Willem de Langen. "Gelukkig was het niks ernstigs. Een technische dienst kijkt vandaag of ze hem weer kunnen repareren. Ze vermoeden dat er iets mis is met de cilinder waarmee de installatie op en neer gaat, maar we weten het nog niet zeker."

Net nieuw

Opmerkelijk is dat de attractie pas vorig jaar is aangeschaft. "Hiervoor stond er jarenlang een andere 'Ooigevaar' in Oud Valkeveen, daar hadden we nooit problemen mee. We hebben net een nieuwe gekocht omdat die wat verouderd was. We snappen niet dat daar nu al iets mis mee is", zegt de bedrijfsleider.

Het is nog onduidelijk wanneer de attractie weer open kan. "Met een beetje pech moet er een nieuwe cilinder komen en dat kan wat langer duren. We vinden het jammer dat hij in ieder geval nu niet open kan, want het is een hele leuke attractie."

Geen zorgen

De Langen wil benadrukken dat niemand zich zorgen hoeft te maken. "Alle attracties die we hebben zijn veilig, gecertificeerd en worden twee keer per jaar gekeurd. We hoeven dus niet bang te zijn dat er ooit iets écht vervelends gaat gebeuren."