Vrouw spoorloos na mogelijke ontvoering IJmuiden

Het incident vond gistermiddag rond 11.50 uur plaats. Volgens getuigen werd de vrouw in een auto getrokken, waarna deze met één of meerdere personen wegreed.

Naast getuigenverklaringen heeft de politie weinig concrete informatie. Zo is de identiteit van de vrouw nog niet vastgesteld. De politie heeft een persbericht uitgebracht in de hoop dat mensen zich iets herinneren of iets opvallends hebben gezien en zo meer informatie kunnen verschaffen.

Betrokken auto's

Er zijn mogelijk drie auto's bij betrokken. Op de betreffende parkeerplaats in IJmuiden is een zilverkleurige of grijze Hyundai Tucson gevonden, die is in beslag genomen. Een zwarte Volkswagen Golf werd dinsdagavond leeg teruggevonden in Nieuwegein.

De politie zoekt nog naar een derde voertuig, een witte Skoda Kodiaq met het Spaanse kenteken 0449MPG. De politie wil graag weten of iemand dit voertuig na dinsdag 11.50 uur heeft gezien. Ook is de politie op zoek naar meer informatie over de Hyundai Tucson.

Wie meer informatie heeft kan dit melden aan de politie via 0800-6070 of via het tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2024131834.