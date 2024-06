Jongerenwerkers gaan Hilversumse jeugd helpen offline anderen te ontmoeten

Jongeren die behoefte hebben aan meer sociaal contact kunnen bijvoorbeeld spelletjesavonden organiseren of samen naar het terras. "Van alles is mogelijk. Maar het idee is wel dat de jongeren zelf bedenken wat ze gaan doen", legt jongerenwerker Deleaney ait Mbark uit. Hij is samen met Rico van Elst de begeleider.

Fysiek afspreken

Door fysiek af te spreken hopen ze jongeren uit hun (online) bubbel te trekken. Tegelijk wordt er per persoon gekeken naar waar de jongeren, op sociaal vlak, nog aan kunnen werken. "Als je een teruggetrokken bestaan hebt, kan dat later voor problemen zorgen. Wij leren ze hoe ze in contact komen met anderen en om in zichzelf te vertrouwen", vertelt Deleaney.

De groepjes zullen uit minimaal drie en maximaal vijftien jongeren bestaan. Het belangrijk is dat deze jongeren gemotiveerd zijn om mee te doen. "We laten ze niet vallen, maar houden ze ook niet aan de hand", legt Deleaney uit. "Ze moeten dit dus echt zelf willen."

Jongeren tussen de 18 en 24 jaar kunnen zich aanmelden. Vanaf september zal er ook een groep komen vanaf 16 jaar.

Ook landelijk

Join Us bestaat al op meerdere plekken in het land, en met succes. Wethouder Gerben van Voorden is daarom enthousiast dat ze nu ook in Hilversum zijn gestart. "Je ziet dat het project in de rest van Nederland effectief aanslaat. Jongeren hebben de behoefte om anderen te ontmoeten, maar dat is niet zo eenvoudig. Het is heel mooi dat het hiermee gemakkelijk kan en dat ze ook vaardigheden meekrijgen."