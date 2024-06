Zandvoort weigert azc, niet meer welkom bij overleg buurgemeenten

Zandvoort moest volgens de onderlinge afspraken plek zoeken voor in totaal 94 asielzoekers. Maar de gemeente stopt die zoektocht vanwege de komst van een nieuw kabinet. Uit het hoofdlijnenakkoord van het kabinet zou volgens burgemeester en wethouders van Zandvoort blijken dat de gemeente wellicht helemaal niemand hoeft op te vangen. Met name de landelijke PVV wil de instroom van vluchteling zoveel mogelijk indammen.

Dat besluit viel niet goed bij de andere gemeenten. Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest en Velsen hebben wethouder Hendriks laten weten dat hij voorlopig niet meer welkom is bij het regionale overleg.

'Niet onlogisch'

In een reactie zegt een woordvoerder van de gemeente Zandvoort: "Wethouder Hendriks vindt de houding van de leden van het regionaal overleg niet onlogisch. Het is duidelijk dat Zandvoort over dit onderwerp een andere positie inneemt."

De overige gemeenten hebben commissaris van de Koning Arthur van Dijk laten weten dat ze niet van plan zijn de 94 opvangplekken van Zandvoort over te nemen. Op de vraag of Zandvoort in de toekomst alsnog voor die plekken moet zorgen, meldt de woordvoerder: "Er is op dit moment geen wettelijke taak waar de gemeente Zandvoort niet aan voldoet. Wij hebben slechts besloten de locatiekeuze te temporiseren in afwachting van duidelijkheid over de uitvoer van de spreidingswet. Wij wachten af wat het nieuwe kabinet besluit en zullen ons daarna hierop beraden."

'Niet heel vruchtbaar'

De Haarlemse burgemeester Jos Wienen is voorzitter van het regionale overleg over de asielopvang. Hij liet eerder al weten het Zandvoortse beleid te betreuren en beloofde een pittig gesprek te voeren met zijn Zandvoortse collega David Moolenburgh. Ook raadsleden van onder meer PvdA en GroenLinks in Haarlem haalden uit naar de badplaats.

Fractievoorzitter Maarten Wiedemeijer van de Haarlemse PvdA hoopt dat de gemeente Zandvoort alsnog bereid is bij te dragen aan de asielopvang. Maar hij begrijpt goed dat wethouder Hendriks niet meer welkom is in het overleg: "Als Zandvoort vooralsnog niet voornemens is om een bijdrage te leveren, lijkt me hun aanwezigheid in het overleg ook niet heel vruchtbaar. In die zin heb ik begrip voor het besluit van de andere gemeenten om voorlopig verder te werken met de gemeenten die wel van plan zijn een positieve bijdrage te leveren."