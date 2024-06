Volgens deze molenaar is de nieuwe toegangsprijs Zaanse Schans wél een goed idee

"Het water staat ons, de erfgoedpartijen, aan de lippen", zegt Kathelijne Prinsenberg, directeur van de De Wind Molen Compagnie. De onderhoudskosten van het erfgoed zijn te hoog en daarom moet er meer geld binnenkomen, zegt ze.

Daarnaast wil de Windmolen Compagnie het aantal toeristen beter reguleren en spreiden. "Dit hoeft niet per saldo minder te worden, maar omdat we niet gezamenlijk werken met andere partijen en ondernemers, kunnen we geen goede routing maken."

Eerder gaven ondernemers van de Zaanse Schans al aan het niet eens te zijn met de pilot, maar volgens Prinsenberg is de urgentie te hoog. "Wij kunnen niet anders dan deze pilot doen. Dit hebben we ook tegen de ondernemers gezegd."