Eindelijk beter thuis voor kippen die in geparkeerde Hilversumse auto scharrelden

Nu de kippen weg zijn, kan de buurt weer rustig slapen. Het gekakel en gekraai uit de auto is weg als je door de buurt loopt.

Schande

Buurtbewoners keken regelmatig om zich heen alsof ze voor de gek werden gehouden, ze schrokken en oordeelden dat het niet kon. Andere buurtbewoners waren feller, ze zeiden zelfs dat de kippen in de oude Opel voor schade zorgden.

Toen de buurt vorig jaar aan de bel trok, bleken de politie en de dierenambulance niet op te kunnen treden tegen de kippenwagen. Zolang de beesten niet slecht werden verzorgd, er geen sprake was van dierenmishandeling of verwaarlozing kwamen ze niet in actie. Omdat de kippen er goed verzorgd uit zagen en geen abnormaal gedrag vertoonden, was er geen reden om in te grijpen.