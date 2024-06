Buurt kan opgelucht ademhalen: Hilversum trekt stekker uit bouwplan

De herontwikkeling van het Venetapark staat al jaren in de planning. Vier jaar geleden sloten de gemeente en vier grondeigenaren een deal met elkaar. Maar verder dan een verkenning naar de mogelijkheden van het bouwen van nieuwbouwwoningen is het niet gekomen.

Volgens de gemeente is het de ontwikkelaars niet gelukt om tot een haalbaar plan te komen, dat binnen de vastgestelde gemeentelijke regels past. Mede door de gestegen bouwkosten van de afgelopen jaren zijn de grondeigenaren er niet in geslaagd om een partij te vinden die op deze plek kan bouwen.

Wisselend contact

Niet alleen de kosten hebben bijgedragen aan het stopzetten van dit plan. Drie jaar geleden ging een van de drie grondeigenaren failliet. "Vanaf dat moment is het contact vanuit de initiatiefnemers met zowel de gemeente als de omgeving wisselend geweest", aldus kersverse wethouder Edwin Göbbels.

Deze opstelling heeft er volgens Hilversum voor gezorgd dat het plan op weinig steun kon rekenen van de buurt. Vanaf vorig jaar zou er helemaal geen contact meer zijn geweest vanuit de eigenaren met de gemeente.

Beëindigen

Uiteindelijk heeft gemeente Hilversum besloten heeft de overeenkomst te beëindigen. Dat betekent dat er geen 196 woningen en vijfhonderd vierkante meter aan bedrijfsruimte komen.

Een grote noodzaak om de boel op de schop te gooien op het Venetapark is er niet, zo stelt de wethouder. In zijn brief vertelt hij dat er vorig jaar nog bedrijfspanden zijn verhuurd, waarvan er nu nog één gehuurd wordt.