Motorrijders mogen deze zomer weer over de Zuiderdijk rijden

Volgens de Raad van State heeft het hoogheemraadschap, als oud-beheerder van de 12 kilometer lange dijkweg in Venhuizen, onvoldoende hard gemaakt of en hoeveel (geluids)overlast de motorrijders nu precies veroorzaken.

Het hoogheemraadschap besloot na een proefsluiting en enquête onder omwonenden de Zuiderdijk in de weekenden van 1 april tot 1 november voor motoren te sluiten. Dit nadat buurtbewoners klaagden over veel overlast. De actiegroep 'Overlast Zuiderdijk' telde in 2020 meer dan duizend motoren op één dag. "In een verkeerstelling tussen 15.00 en 16.00 uur werden 202 motoren geteld. Elke minuut komen er dus drie à vier motoren voorbij", liet de actiegroep destijds weten op hun website. Naast de geluidsoverlast zou het motorverkeer voor onveilige situaties zorgen.

Onvoldoende onderbouwd

De Raad van State oordeelt nu dat het hoogheemraadschap onvoldoende heeft onderbouwd waarom motorrijders niet over de dijk mogen rijden. "Ze hadden geluidsmetingen moeten uitvoeren en moeten onderzoeken of die metingen kunnen leiden tot de conclusie dat motorfietsen te veel geluid op de Zuiderdijk produceren", schrijven ze in hun oordeel. Ook de politie ziet geen enkele reden om de dijk voor motorrijders te sluiten, aldus de Raad.

Het was een uitspraak waar reikhalzend naar werd uitgekeken door de Vereniging Motorrijders Actie Groep (MAG). In april trokken zij met een aantal motorrijders naar Den Haag om hun ongenoegen te uiten. "We zijn dolgelukkig, een beter moment is er niet nu er mooi weer op komst is", zegt Hugo Pinksterboer in een eerste reactie. Wel heeft hij een boodschap aan de achterban nu de Zuiderdijk weer opengaat. "Houd rekening met je omgeving als je over de dijk rijdt."

Uitspraak valt rauw op het dak

Maar lang niet iedereen staat te trappelen. "Het is verschrikkelijk, ik raak helemaal overstuur. Dit is funest voor de mentale gezondheid", reageert Rein Duijts van actiegroep 'Overlast Zuiderdijk'. De uitspraak valt hem rauw op het dak. "We zijn eraan gewend geraakt om in het weekend rustig in de tuin zitten en dan gebeurt er dit. Moeten we nu in het weekend een zomerhuisje huren om de overlast te vermijden?", vraagt hij zich af.

Hij pleit ervoor om de dijk anders in te richten. "Het liefst zie ik dat de dijk motorvrij wordt. Achter de dijk wonen mensen en er komt steeds meer recreatie bij. En in het weekend zijn er veel fietsers op de dijk. Daarop moet je met motoren niet rondscheuren, dat is levensgevaarlijk. Het is wachten op het moment dat het fout gaat." Daarbij bevindt de Zuiderdijk zich in een door de provincie aangewezen stiltegebied, maar daar is volgens omwonenden dus weinig van te merken. "Het wordt een slapeloze nacht."