Overleden schrijver en kunstenaar Jan Cremer (84) zag zijn meerdere talenten als 'doem'

Dubbeltalent

Cremer verdeelt zijn tijd tussen schrijven en schilderen. Hij geeft toe dat het soms best lastig om over meerdere talenten te beschikken. "Het is een doem", verduidelijkt hij.

"Het is van ijsschots naar ijsschots springen. Ik moet alle twee dingen doen. Ik maak twaalf doeken per jaar. En dan ben ik met de dertiende of veertiende bezig en dan moet ik het afkappen, want dan moet ik gaan schrijven. Ik verdeel mijn tijd half over schilderen en half over schrijven. Als ik had gekozen voor schilderen of schrijven, had ik een veel rustiger leven gehad."