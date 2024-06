Stationsbrug over Leidsevaart in Vogelenzang jarenlang afgesloten

Een oudere man in een scootmobiel zit een beetje beduusd voor het hek dat de Stationsbrug in Vogelenzang nu afsluit. Hij wist blijkbaar niet dat de brug buiten gebruik is. Een aardige dame op de fiets vertelt hem dat hij het beste kan omrijden via de Centenbrug. Die ligt zo'n 250 meter noordelijker bij de Zwarteweg. Ietwat gepikeerd volgt de man zijn weg richting de alternatieve oversteekplaats.

Verrot en verroest

De Stationsbrug is in slechte staat. De houten brug en stalen draagconstructie zijn verrot en verroest, bleek eerder dit jaar bij een uitgebreide inspectie. Het wegdek en de leuningen zijn deels losgeraakt van de draagbalken. En de funderingspalen blijken niet meer sterk genoeg om het brugdek te dragen. Dat is gevaarlijk en daarom wordt de brug eerder gesloopt dan eigenlijk de bedoeling was.

Hoewel: de brug zou al in 2019 worden vervangen, maar omdat het uitwerken van de plannen rond het fietsknooppunt lang duurt, zijn noodmaatregelen getroffen om de levensduur van de brug te verlengen. Dat is nu niet meer mogelijk, vandaar de afsluiting.

Afsluiting duurt zeker tot 2026

De nieuwe brug wordt naar verwachting pas in 2026 gebouwd. Dan pas is het plan voor het hele kruispunt klaar. De verkeerssituatie is daar ingewikkeld: fietsers steken het kruispunt op verschillende plekken over. Verder loopt er een tweerichtingsfietspad langs de Leidsevaart en liggen er meerdere parkeervakken langs de weg.

Omdat spoorbeheerder ProRail ook werkzaamheden aan de nabijgelegen spoorwegovergang moet verrichten, moeten fietsers en voetgangers dus lang geduld hebben. De nieuwe brug kan pas geplaatst worden als de andere werkzaamheden klaar zijn, anders sluit de brug niet aan op de bestaande wegen.

