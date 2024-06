Melding over verdachte dodelijke steekpartij Jordaan kwam bij verkeerde wijkagent terecht

Buurtbewoners vertelden al dat de verdachte maandag ruzie met hen kreeg na een opmerking over hondenpoep. Daarna belde een van hen de politie.

Meldkamer

Een politiewoordvoerder bevestigt tegenover AT5 dat het klopt dat iemand eerder die dag via 0900-8844 een melding maakte over de man. Een centralist van de meldkamer stuurde de melding door naar een wijkagent.

Dat bleek echter de verkeerde wijkagent te zijn, want de Goudsbloemstraat valt net onder een ander gebied. De wijkagent die het bericht van de meldkamer kreeg, heeft dat bericht wel doorgestuurd naar de juiste wijkagent. Maar toen die wijkagent het zag, had de dodelijke steekpartij al plaatsgevonden. Hij is daarna alsnog langs geweest in de buurt.

Snackbar

De steekpartij vond in of bij een snackbar plaats. Het neergestoken slachtoffer, een 37-jarige Amsterdammer, vluchtte daarna een café aan de Lindengracht binnen. Personeel van het café, vaste gasten en hulpverleners hebben hem nog geprobeerd te redden, maar dat mocht niet meer baten.

De verdachte werd op aanwijzing van getuigen al snel na de dodelijke steekpartij opgepakt. Het gaat om een 32-jarige man, die er volgens buren pas een paar weken woonde. Hij vertoonde in die tijd al eerder agressief en verward gedrag.